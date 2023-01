Classement de la Ligue 1 vs la dépense des clubs sur le mercato

Au ratio de la performance sportive et de la dépense sur le marché des transferts, quatre clubs de la Ligue 1 sont à l’équilibre.

Il ne reste qu’une seule journée de championnat avant la mi-saison de la Ligue 1. L’ensemble des équipes ont disputé 18 rencontres lors de cet exercice 2022-2023. L’occasion de faire un bilan entre les sommes dépensées lors des deux derniers mercato et le classement sportif des équipes. A mi parcours, le PSG domine les débats devant le RC Lens et l’OM. Tandis que l’OL est en crise.

PSG, RC Lens, OM, le trio de tête ; l’OL à la traîne

La logique est respectée pour le leader, le PSG, au comparatif des deniers investis et de la place sportive du moment. Idem pour l’OM. Parmi le trio de tête, seul le RC Lens, deuxième de Ligue 1, « surperforme », avec un différentiel positif de +4. Parmi les clubs français les plus emblématiques, figure évidemment l’OL. Huitièmes de Ligue 1, les hommes de Laurent Blanc peine à retrouver leur lustre d’antan. Et pourtant, les Gones figurent à une meilleure place que ce que leurs investissements lors des deux dernières fenêtres de transferts laissaient à présager.

Les places de l’OGC Nice et le Stade Rennais ne correspondent pas à leurs mercato

Acteurs majeurs des mercato, le Stade Rennais et l’OGC Nice n’ont, pour le moment, pas rempli les objectifs que leurs investissements pouvaient laisser penser. Malgré tout, la situation sportive des deux formations n’est pas tout à fait comparable. Rennes, deuxième club français le plus dépensier avec une enveloppe de 76 millions d’euros, est quatrième du championnat, à sept points du dauphin du PSG, le RC Lens. De son côté, l’OGC Nice, dont Didier Digard a succédé à Lucien Favre, licencié, est en crise. Les Aiglons sont la quatrième équipe la plus dépensière de l’élite avec 70 millions d’euros, et figurent à la dixième place de Ligue 1.

Statu quo pour l’AS Monaco et le Losc. Clermont, le bond en avant

Il y a les clubs positifs et d’autres à l’inverse, dans un ratio rouge. Et puis il y a l’AS Monaco, et le Losc, dont le classement sportif reflète l’investissement consenti lors des mercato. Avec Paris et Marseille ils sont les deux autres clubs à l’équilibre. 17ème lors de l’exercice 2021-2022, Clermont réalise un très bon début de saison. A une journée de la moitié du championnat, les hommes de Pascal Gastien figurent à la neuvième place de Ligue 1. Un exploit d’autant plus retentissant que le club auvergnat n’a dépensé “que” 2,3 millions d’euros. Sa différence est positive de neuf places, entre le classement sportif et le classement du marché des transferts.

Classement de la Ligue 1 2022-2023 vs la dépense des clubs sur le mercato

Club Dépense en transferts Classement L1 Classement transferts Différence Paris 147,5 M€ 1 1 = Lens 34,45 M€ 2 6 + 4 Marseille 75,4 M€ 3 3 =