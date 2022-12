OL: John Textor communique, la vente encore repoussée

Par communiqué, John Textor a fait le point sur la situation de la reprise de l’Olympique Lyonnais. Le futur propriétaire du club doit encore régler un point sur sa participation à Crystal Palace, avant de pouvoir finaliser l’opération.

Des nouvelles, enfin, du processus de vente de l’Olympique Lyonnais à la société Eagle Football Holdings LLC. Alors que depuis le 16 novembre dernier, la cotation des actions de l’OL en bourse est suspendue, rien n’avait été communiqué, ni du côté du club, ni du futur acquéreur. Ce vendredi, les deux sortent de leur silence, dans un long communiqué rédigé communément.

Un communiqué commun de l’OL et de John Textor

Celui-ci rappelle d’abord l’objet de cette opération (le rachat de 39 201 514 actions OL Groupe et 789 824 OSRANEs OL Groupe, par Eagles Football), puis récapitule toutes les étapes accomplies, jusqu’à présent. C’est alors qu’intervient John Textor, cité dans le communiqué. Il est question d’un « dernière condition à satisfaire », liée à sa participation au club de Crystal Palace, en Premier League.

« Une dernière condition à satisfaire » liée à sa participation à Crystal Palace

« Les accords entre Eagle et ses sources de financement prévoient notamment, comme condition préalable, l’apport en nature à Eagle Football de mes participations dans les clubs de Crystal Palace (Royaume-Uni), Botafogo (Brésil) et RWDM (Belgique), explique l’homme d’affaire américain. Les participations dans Botafogo et RWDM ont d’ores et déjà été apportées à Eagle Football. La réalisation de l’apport de la participation dans le club de Crystal Palace a été retardée car elle est soumise à l’accord des autorités footballistiques britanniques (Premier League). Ces autorités ont requis l’accord de Crystal Palace et de ses actionnaires. A ce jour, l’accord de Crystal Palace et ses actionnaires (autres que moi-même), prérequis posé pour l’approbation de la Premier League, n’a pas encore été obtenu. Nous avons fait des progrès significatifs ces derniers jours et pensons être sur une bonne voie pour trouver un accord dans les tout prochains jours. »

Décision sur la date du nouveau report sera prise dimanche

En conséquence de quoi, OL Groupe a décidé d’octroyer un nouveau délai à l’intéressé, il sera décidé dimanche soir, de la suite à donner.