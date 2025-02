Le mécénat sportif en France représente 3.8 milliards d’euros en 2024

Soutenu par les JO, le mécénat est en évolution en France. Reste à savoir si la dynamique sera soutenue à l’avenir.

En 2024 en France, selon le rapport publié par Admical, le mécénat privé a représenté un investissement de 3,8 milliards d’euros. Un chiffre en augmentation par rapport aux précédentes années. Un chiffre exceptionnel, annonçant des lendemains qui chantent ?

Au petit jeu de « combien représente l’investissement dans le sport en France ? », la réponse est un chiffre global : 23,8 milliards d’euros. Si le mécénat privé représente 3,8 milliards d’euros, l’Etat contribue à hauteur de 6,7 milliards (dont 5,7 milliards via l’éducation nationale et 1 milliard via l’ANS). Les municipalités le soutiennent à hauteur de 12 milliards d’euros, les départements 800 millions d’euros et les régions 600 millions d’euros, via les chiffres de vie-publique.fr. Ainsi, le mécénat privé représente 16% de l’investissement globale du sport.

97% du mécénat provient des TPE/PME

Un total de 171 900 entreprises contribuent au mécénat, contre 110 000 en 2022. Les TPE (très petites entreprises) représentent 69% des mécènes. Les PME (petites et moyennes entreprises), le sont à hauteur de 28%. Néanmoins, les premières contribuent à hauteur de 11% des sommes, contre 22% dees secondes. Les grandes entreprises représentent 40% des contributions financières (en baisse toutefois, car pendant longtemps elles représentaient 50%). 90% des contributions sont en numéraire.

Selon l’étude, les TPE apportent 317 millions d’euros au global, avec un don médian de 1 000 euros. Les PME, cumulent 635 millions d’euros de contributions, avec un don médian de 4 667 euros et les ETI (entreprises de taille intermédiaire), 795 millions d’euros, avec un don médian de 54 167 euros. Enfin, les grandes entreprises, représentent 1,153 milliards d’euros de contributions, avec 913 500 euros de don médian. Concernant les PME, 74% d’entre elles, sont les plus petites (c’est-à-dire entre 2 et 10 millions d’euros de chiffres d’affaires). 16,1% des entreprises donatrices sont en Ile de France et elles représentent 51,4% des dons. 44% des entreprises n’utilisent jamais les contreparties et 51% d’entres elles en font profiter leurs collaborateurs.

Les secteurs porteurs

18 secteurs d’entreprises contribuent aux mécénats sportifs. Toutefois quatre secteurs représentent 48% des investissements : L’industrie manutentionnaire (13.3%), Production/distribution d’eau et traitement déchet (12.1%), Commerce et réparation (11.9%) et construction (10.8%). L’immobilier, l’énergie et la finance/assurance sont en bas de classement.

Et l’après JO ?

Reste l’avenir. Après une hausse principalement portée par les Jeux Olympiques et Paralympique de Paris 2024, l’inquiétude se faisait sentir dans les rangs des associations. Sachant que 86% des structures associatives visées par des dons sont dans le secteur amateur. Selon l’étude, 11% des entreprises contributrices estiment leur soutien au sport sur 1 à 3 ans. Mais, 88% (en hausse), pense à un soutien ponctuel renouvelé. Ce qui donne une certaine instabilité dans l’écosystème. 83% des entreprises stabiliseront leurs mécénats en 2025 et 2026. (85% des PME, 81% des ETI stabiliseront leurs contributions).

Trois à cinq projets seront soutenus dans les deux années avenirs. Mais sur quelle motivation ? Le rapport Admical montre surtout deux grosses réductions : les projets d’insertion socio-professionnel (-7%) et surtout la lutte contre la sédentarité et l’obésité (-25%) ne sont plus privilégiés. Au contraire de la contribution au développement de la pratique sportif sur un territoire (+11%), qui progresse fortement.