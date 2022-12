F1: Daniel Ricciardo va gagner plus de 20 M€ en 2023

La prochaine saison de Daniel Ricciardo sera la plus lucrative de sa carrière, alors même qu’il ne va pas courir l’exercice 2023 du championnat du monde de F1.

En signant pour devenir 3ème pilote Red Bull Racing pour la saison 2023, Daniel Ricciardo a d’abord validé le projet d’un contrat d’ambassadeur, avec l’équipe et la marque autrichienne. Revue de détail.

Une rupture lucrative avec McLaren

Ricciardo avait un contrat McLaren pour 2023. Ce dernier ayant été résilié, l’équipe anglaise a consenti à payer le salaire prévu contractuellement. Ce contrat de trois saisons, avait été revu à la baisse pour 2021 et 2022, sur ce qu’il avait précédemment chez Renault, mais la troisième saison devait revenir à la normale. En prime, un préjudice d’un million d’euros a été ajouté, au solde de tout compte. Au total, McLaren va payer l’équivalent de 21 millions d’euros à Daniel Ricciardo pour sa rupture de contrat, selon notre partenaire le Business Book GP.

En parallèle, Ricciardo a hésité à continuer l’aventure comme pilote F1. Haas F1 Team était intéressé, mais l’australien s’est rapidement rendu compte de sa fatigue mentale. Le moment était venu de prendre du recul après 12 ans de Formule 1. Ricciardo a ainsi éconduit les équipes désireuses de ses services pour 2023.

Un contrat de pilote/ambassadeur chez Red Bull Racing

Discrètement, Christian Horner et Helmut Marko, au nom de Red Bull Racing ont approché leur ancien pilote. L’idée d’en faire un 3ème pilote est une manière de renforcer l’équipe autrichienne pour 2023. Ricciardo s’est ainsi vu proposer de piloter en simulateur et de participer activement au développement de la future RB19, que piloteront Max Verstappen et Sergio Perez, la saison prochaine. Les discussions ont été rapides, l’Australien a demandé à ne pas être présent, à chacune des 24 courses, mais au nombre de 16 à 17. La requête a été acceptée. Red Bull ne paie pas Ricciardo pour son rôle de 3ème pilote, mais pour celui d’ambassadeur, à hauteur de 2 millions d’euros.

Un total de 23 millions d’euros en 2023

En 2023, Daniel Ricciardo gagnera donc, avec ses deux accords, 23 millions d’euros. Sa plus grosse rémunération en carrière. Ainsi, la saison prochaine, le pilote australien dépassera les 100 millions en carrière, à 115 millions d’euros, selon le Business Book GP.