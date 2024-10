L’évolution du salaire de Florian Thauvin en carrière

Forian Thauvin vit une saison bien meilleure sportivement, moins financièrement, avec l’Udinese.

« Un retour en France ? Il n’y a que l’OM qui pourrait me faire revenir en Ligue 1 ». Voilà l’une des confessions distillées par Florian Thauvin dans son entretien accordé en tête à tête avec Zack Nani. L’ailier de 31 ans jure fidélité et amour au club qu’il a le plus fréquenté dans sa carrière, en deux épisodes et deux périodes contractuelle bien distincte.

Bien avant cela, c’est au SC Bastia que l’aventure a débuté pour lui, à l’époque moyennant un salaire estimé proche de 6 000 euros brut par mois. Il en gagnera sept fois et demi plus en rejoignant le LOSC en 2013, mais l’aventure tournera très court, puisqu’après six premiers mois en prêt à Bastia, il décidera de faire machine arrière, estimant que le projet sportif initial n’était plus le même et s’engagera dans la foulée avec l’Olympique de Marseille.

A l’OM puis au Tigres, les plus gros contrats de sa carrière

A cette occasion, il triplera ses émoluments et les doublera encore en suivant, quand il décide de vivre sa première expérience étrangère de l’autre côté de la Manche. De retour en 2016, d’abord en prêt, puis définitivement à l’Olympique de Marseille, il va au bout de son contrat au terme duquel il ne manquera pas de sollicitations. A la surprise générale, il décide de faire comme un autre ancien phocéen avant lui, en s’exilant au Mexique, chez les Tigres de Monterrey, pour un salaire alors sensiblement similaire.

L’expérience durera deux ans, mais sportivement elle ne sera pas concluante. Florian Thauvin décide alors de revenir en Europe, en rognant drastiquement sur prétentions (à 195 000 euros brut mensuels), pour se relancer sur le terrain vert. Ses premiers mois sont compliqués mais il retrouve des sensations et de bien meilleures performances cette saison 2024-2025. A la hauteur du joueur élégant qu’il était au prime de sa carrière, sous le maillot de l’OM et au service de l’équipe de France.

L’évolution du salaire de Florian Thauvin en carrière