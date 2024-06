Combien gagne Casper Ruud, 7e joueur mondial de tennis ?

Casper Ruud est de retour cette année sur sa terre-battue préférée.

L’adage du « jamais deux sans trois » sera-t-il vrai pour Casper Ruud à Roland-Garros 2024 ? Si c’est le cas, le Norvégien disputera alors une nouvelle finale à la Porte d’Auteuil après celle de 2022 face à Nadal et 2023 contre Djokovic. Mais si c’est le cas, aussi, alors le Norvégien sera-t-il une fois de plus battu, si près de décrocher un premier Grand Chelem.

Vers une nouvelle finale pour Casper Ruud à Roland-Garros 2024 ?

L’on ne sait si c’est un scénario à lui souhaiter, ou pas, tant il est quand même rare dans la carrière d’un tennisman de disputer des finales de Grand Chelem, et en même terriblement frustrant d’échouer si près du but. Reste qu’une finale de Majeur au tennis est un événement qui rapporte beaucoup d’argent. Cette année à Roland-Garros 2024, la prime est 1,2 millions d’euros et le double pour le vainqueur.

Une carrière à 17,5 M€ de prize money

Au stade qui est le sien du troisième tour à disputer ce lundi soir, Casper Ruud a déjà l’assurance de gagner 158 000 euros. Lesquels s’ajoutent aux 2 436 665 dollars (2,25 millions d’euros) de son début de saison 2024 jusqu’au tournoi parisien, pour un total de ses gains en carrière à 18 984 815 dollars (17,5 M€). Ces primes représentent uniquement les gains du Norvégien, 7e joueur au classement mondial de tennis, sur le circuit professionnel qu’il pratique depuis 2015. S’y ajoutent des revenus liés au sponsoring, équipementier, fournisseur raquettes et autres.