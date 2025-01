Le Stade Toulousain demeure le premier favori à sa succession en Top 14.

Malgré sa deuxième place actuelle, le Stade Toulousain fait figure de grand favori à la victoire en Top 14, cette saison 2024-2025, pour les bookmakers. Les Rouge et Noir, cotés à 1,60, sont pressentis pour conserver le bouclier de Brennus en fin de saison régulière.

La Rochelle perd à Toulon mais gagne chez les bookmakers

L’Union Bordeaux-Bègles, leader à mi-parcours, devrait conserver sa place dans le top 2. La cote du club aquitain qui termine premier du championnat est présentement à la moyenne de 3,65. Derrière ce duo, le Stade Rochelais (7,00) et le RC Toulon (7,90), au lendemain de leur affrontement (victoire 45-26 du collectif varois), sont attendus comme les autres sérieux prétendants au bouclier.

Très dur pour le RC Vannes, dur aussi pour Pau et Perpignan

Plus surprenant, le Racing 92 et l’AS Clermont, actuellement 12e et 5e, sont vus à égalité (20,00) pour compléter le top 6. Une projection qui laisse l’Aviron Bayonnais, pourtant 4e aujourd’hui, loin des places qualificatives avec une cote de 80,00. En bas de tableau, l’USAP et la Section Paloise (355,00) ainsi que le promu RC Vannes (1800,00) sont considérés comme les plus menacés par la relégation.

Ce que sera le classement final du Top 14 selon les bookmakers*

1. Stade Toulousain = 1,65

2. Union Bordeaux Bègles = 3,75

3. Stade Rochelais = 7,00

4. RC Toulon = 7,90

5. Racing 92 = 20,00

6. ASM Clermont = 20,00

7. Castres Olympique = 45,00

8. Montpellier HR = 45,00

9. Stade Français = 55,00

10. Aviron Bayonnais = 80,00

11. LOU Rugby = 115,00

12. USA Perpignan = 355,00

13. Section Paloise = 355,00

14. RC Vannes = 1800,00

* A la question : « Quel club sera champion de France