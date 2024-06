Bienvenue dans l’hôtel 4* de la France à l’Euro 2024 en Allemagne

A l’hôtel où séjourneront les Bleus le temps de leur Euro de football.

À compter de ce mercredi 12 juin, les joueurs de l’équipe de France poseront leurs valises dans un hôtel du nord-ouest de l’Allemagne le temps pour eux de disputer l’Euro 2024. Cet établissement, bien que confortable et bien équipé, se distingue par sa simplicité et son éloignement du luxe ostentatoire.

Visite de l'hôtel Best Western Premier Park Hotel & Spa où les Bleus pourraient séjourner à l'Euro 2024 Image 1 parmi 14

Les Bleus de France séjourneront dans un hôtel au calme

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a opté pour le Best Western Premier Park Hotel & Spa à Bad Lippspringe, une ville réputée pour son calme. Le complexe de quatre étoiles compte 135 chambres et suites et il offre une atmosphère propice au travail et à la détente, avec des installations modernes incluant une piscine, un spa, un sauna, un parc et un étang de baignade naturelle.

Idéalement situé par rapport au calendrier de cet Euro 2024

L’emplacement de l’hôtel est également un atout. Deux des trois premiers stades où joueront les Bleus sont situés à moins de deux heures de route, offrant ainsi une logistique avantageuse pour les déplacements. Cette proximité facilitera la récupération et la préparation des matchs pour les joueurs.

Des nuits à plus ou moins 150 euros et l’espoir pour la France que cela porte bonheur

Les nuits à l’hôtel Best Western Premier Park Hotel & Spa se négocient à plus ou moins 150 euros selon les chambres et la période. L’équipe de France, sous la houlette de Didier Deschamps espère que ce cadre propice à la sérénité leur permettra de décrocher un troisième titre de champion d’Europe. Découvrez l’établissement en images, dans le diaporama ci-dessus.