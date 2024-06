Betclic sponsor titre de la Betclic Elite pour 5 ans de plus

Betclic va rester le namer de l’élite du basket national.

La LNB et Betclic ont annoncé ce mercredi le renouvellement de leur partenariat pour le naming du championnat de France de basket professionnel, la Betclic Elite, qui va de fait conserver son nom, en vigueur depuis 2021 et désormais jusqu’en 2029.

La Betclic Elite va garder son nom au moins cinq ans de plus

Partenaire titre autrement associé à la Fédération française de football pour la Coupe de France, ainsi qu’au Top 14 rugby, l’opérateur de paris en ligne prolonge son partenariat le plus visible sur la saison, depuis qu’il a pris la suite de Jeep, le premier namer du basket élite français.

« Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec la LNB et de rester le sponsor titre du Championnat de France pour les cinq prochaines années. Cet engagement de longue durée renforce notre soutien au basketball professionnel français et continue d’inscrire la Betclic Elite comme une ligue de premier plan du sport français. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de continuer cette aventure de longue date aux côtés de la LNB et de permettre à tous les fans de basket de vivre leur sport favori plus fort », explique par communiqué, Nicolas Béraud, le fondateur et directeur général de Betclic.

« Je me réjouis de poursuivre ce partenariat avec Betclic sur les cinq prochaines saisons, preuve d’une association sur le long terme et vertueuse pour le basket professionnel français, ses clubs, ses coachs et joueurs. Être partenaire de la LNB signifie aujourd’hui d’associer son image à un sport virtuose issu d’une formation d’excellence, qui vit un momentum extraordinaire », ajoute le président de la Ligue, Philippe Ausseur.

Un partenariat qui a permis de nombreuses activations

Outre le sponsor titre du championnat, Betclic a mené plusieurs opérations marketing et commerciale pour activer le partenariat. Dernièrement c’est la Betclic Cam, un dispositif de caméra embarquée sur un joueur offrant une immersion inédite au cœur du jeu, qui a le plus fait parler.