Benzema, Cristiano Ronaldo: Des Bugatti et Ferrari en cadeaux ce Noël ?

En plus de leurs mirobolants salaires, les stars de la Saoudi Pro League ont droit à des cadeaux singuliers pour terminer leur année.

Les fêtes de fin d’année sont déjà synonymes de cadeaux extravagants pour les stars du football évoluant en Arabie Saoudite. Avec des salaires démesurés, les joueurs de renom tels que Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté et Riyad Mahrez s’offrent des présents qui dépassent largement le cadre des traditionnelles chaussettes ou pantoufles de Noël.

Des cadeaux en plus de leurs salaire pour Cristiano Ronaldo et Benzema

Un spécialiste anonyme des produits de luxe interrogé par The Sun, a levé le voile sur les cadeaux de Noël que pourraient découvrir Ronaldo et Benzema sous leur sapin. Parmi les présents les plus somptueux, des écuries de bolides comme Ferrari SF90 Spider, Bugatti et Lamborghini sont mentionnées, dépassant largement la barre du million de livres.

Bugatti, Ferrari et autres montres de luxe

Les montres de prestige ne sont pas en reste, avec des modèles Jacob and C Bugatti Chiron atteignant près de 350 000 euros, tandis que les Chopard L.U.C Lunar s’affichent autour de 610 000 euros. Des commandes massives de sacs Yves Saint Laurent et de valises Globe-Trotter, à 6 300 euros, sont également évoquées. « Nous avons des stars de haut niveau, et elles méritent des choses rares. Nous voulons leur montrer qu’elles sont traitées de manière unique, car elles sont uniques », a déclaré la source au média anglais.

Les efforts de l’Arabie Saoudite pour séduire les joueurs

Ces généreux cadeaux, destinés aux joueurs et au personnel, témoignent de l’effort de la Saudi Pro League pour attirer davantage de superstars, alors que la fenêtre des transferts se rouvre le mois prochain. De luxueux séjours à Paris, à Londres ou sur une île privée des Maldives sont ainsi offerts, faisant de cette période festive une véritable célébration du faste et de l’opulence.