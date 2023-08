Benzema, Neymar, Ronaldo: Le 11 des joueurs les mieux payés d’Arabie Saoudite

Neymar, du footballeur le plus cher de l’histoire au mieux payé.

Replongez-vous un an en arrière. Fermez les yeux et réfléchissez. Aussi longtemps que vous le voudrez, pour nous citer un nom, rien qu’un seul, des joueurs qui composaient la Saudi Super League la saison 2022-23 dernière. Vous séchez ? Rassurez-vous nous aussi. Et pour cause, il y a un an pile, le championnat élite d’Arabie Saoudite n’avait aucun intérêt particulier, vue depuis le continent européen. Tout a changé à compter du mois de janvier et l’arrivée au pays de Cristiano Ronaldo.

Neymar devient le footballeur le mieux payé du monde et de l’histoire

Depuis la machine à cash s’est emballée. Hier mardi, elle a atteint un nouveau sommet avec le recrutement de Neymar, en provenance du PSG. L’ancien transfert le plus cher de l’histoire du football, en devient soudainement le joueur le mieux payé, à la faveur de son contrat signé deux ans avec Al-Hilal, pour un salaire estimé supérieur à ceux de Cristiano Ronaldo et de Karim Benzema, à près de 250 millions d’euros (voire plus avec les bonus) annuels.

Un onze qui vaut plus que la masse salariale des plus gros clubs d’Europe

Avant confidentiel et peu couteux, le onze des joueurs les mieux rémunérés de la nation arabe dépasse désormais à lui seul, la masse salariale des plus gros clubs européens ; le PSG, le Real Madrid ou autres Manchester City et Bayern Munich. Ces montants sont de surcroîts net d’impôts pour ceux qui les perçoivent. Et encore ne parle-t-on que de onze joueurs, mais il pourrait s’y ajouter Seko Fofana (15 M€/an), Malcom (18 M€/an), Sadio Mané (40 M€/an), Riyad Mahrez(30 M€/an), Roberto Firmino (20 M€/an) ou Sergej Milinkovic-Savic (20 M€/an).

Des sommes totalement folles, jamais atteintes autrement dans l’histoire du ballon rond, qui donne du crédit à la réflexion de Kylian Mbappé, lui même ayant écarté une proposition record d’Al-Hilal, le nouveau club de Neymar : « Le football, il a changé » !

Le 11 des joueurs les mieux payés d’Arabie Saoudite

Edouard Mendy (Al-Ahli) = 19 M€/an

Jordan Henderson = 21 M€

Roger Ibañez (Al-Ahli) = 9 M€/an

Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) = 30 M€/an

Alex Telles (Al-Nassr) = 9 M€/an

N’Golo Kanté (Al-Ittihad) = 25 M€/an

Marcelo Brozovic (Al-Nassr) = 23 M€/an

Riyad Mahrez (Al-Ahli) = 30 M€/an

Neymar (Al-Hilal) 250 M€/an

Karim Benzema (Al-Ittihad) = 200 M€/an

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) = 100 M€/an