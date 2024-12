Ben Seghir. Combien vaut la pépite de l’AS Monaco sur le mercato ?

Eliesse Ben Seghir, pépite de l’AS Monaco, aurait pu revêtir le maillot de l’OM.

Et dire qu’il s’en est fallu de peu pour que l’Olympique de Marseille le recrute au nez et à la barbe de l’AS Monaco, dont il fait aujourd’hui les beaux jours. « Avant de rejoindre l’ASM, c’est le club où j’étais le plus proche de signer. J’ai été à deux doigts de signer là-bas. Mais quand Monaco t’appelle, c’est très dur de refuser », révèle ce dimanche Eliesse Ben Seghir, dans un entretien pour l’émission Téléfoot.

Auteur de 17 matchs cette saison de Ligue 1 et de Ligue des champions, le jeune ailier de 19 ans a marqué 5 buts et délivré trois passes décisives, toutes compétitions confondues. Il est surtout l’un des joueurs qui progressent et s’illustrent le plus dans cette première moitié qui s’achève, de la saison 2024-2025. A Monaco depuis qu’il a 15 ans, Eliesse Ben Seghir n’a rien coûté aux Monégasques pour le recruter.

C’est donc avec la certitude d’une plus-value, sauf à ce qu’il quitte le Rocher à la fin d’un contrat, que s’avance avec lui l’AS Monaco. Son contrat, justement, l’international marocain l’a prolongé au commencement de cette année 2024, jusqu’en 2028. Les trois ans et demi qu’il lui reste, la plateforme Transfermarkt les valorise à 18 millions d’euros. Mais il vaut le double, et même un peu plus (36,1 millions d’euros), dans l’analyse du Centre international d’étude du sport (CIES).

Le 6e U21 le plus cher de la Ligue 1 selon le CIES

Il est pour l’Observatoire du football, le sixième U21 le plus cher en Ligue 1 derrière les Parisiens, Warren Zaïre-Emery (109 M€), João Neves (99,8 M€), Lucas Beraldo (70,3 M€), Désiré Doué (42,2 M€) et le Lyonnais Malick Fofana (38,2 M€).

