Bayer Leverkusen: Le champion d’Allemagne recrute un nouveau sponsor manche

Le Bayer Leverkusen compte un nouveau partenaire sur le maillot.

Le Bayer Leverkusen, champion en titre de la Bundesliga et vainqueur de la Coupe d’Allemagne, démarre la saison 2024-25 avec un nouveau sponsor sur les manches de son maillot. Le groupe Niedax, spécialiste de la fabrication de systèmes de gestion des câbles, a signé un partenariat de longue durée avec le club allemand, succédant ainsi à l’ancien partenaire, Trive.

Niedax succède à Trive sur la manche des maillots du Bayer Leverkusen

Ce contrat, en vigueur jusqu’au 30 juin 2027, permettra à Niedax de bénéficier d’une visibilité accrue lors des matchs de Bundesliga et des compétitions internationales où Leverkusen est engagé. « Avec le groupe Niedax, une entreprise de notre région va désormais orner les manches de nos maillots. Bayer 04 et Niedax ont tous deux réalisé des performances exceptionnelles récemment. Nous souhaitons bâtir sur cette dynamique pour atteindre encore plus de succès ensemble », explique par communiqué le CEO de Bayer Leverkusen, Fernando Carro.

« L’expansion de notre partenariat de 27 ans avec Niedax est un témoignage remarquable de notre collaboration de longue date, ajoute le responsable du marketing, Markus Breglec. La confiance et l’appréciation mutuelles sont les piliers de notre solide fondation. Je suis personnellement ravi de continuer cette aventure commune avec ce partenariat de manches pour la Bundesliga et la Ligue des Champions. »

Un partenariat régulièrement renouvelé et qui gagne en importance

Depuis 1997, Niedax et Bayer Leverkusen ont continuellement renforcé leur relation, passant de partenaires du Business Club à sponsors officiels. À partir de la saison 2024/25, Niedax devient le sponsor officiel des manches du club, marquant une étape significative dans cette alliance de longue date.

En plus de la présence sur les manches, Niedax bénéficiera de droits contractuels étendus, incluant la publicité sur les murs de presse pertinents pour la télévision, les panneaux publicitaires LED, et une visibilité accrue dans les espaces VIP de la BayArena lors des matchs à domicile. Des campagnes promotionnelles et des droits numériques complètent cet accord, avec Niedax disposant également d’une loge exécutive au stade de Leverkusen.