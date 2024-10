Ballon d’or 2024. Prime, trophée, montre… Que gagne le vainqueur ?

Illustration Ballon d’Or Cristiano Ronaldo – 25.01.2014 – Real Madrid / Grenade – 21eme journee de Liga Photo

C’est ce lundi soir 28 octobre au soir que sera décerné le trophée du Ballon d’or 2024, depuis le théâtre du Châtelet dans le 1er arrondissement de Paris. Cette année les équipes qui organise l’événement ont tout fait pour garder intact le secret, il n’empêche que chez les bookmakers, un vainqueur se démarque largement sur les autres.

Gagner le Ballon d’or, c’est d’abord être pour le lauréat reconnu comme le meilleur talent individuel de la saison achevée. C’est aussi une récompense collective pour le club qui l’emploie (qui n’est pas toujours le même entre la saison étalon pour le barème et l’exercice sportif d’après, à l’instar du tenant du titre, Messi entre le PSG et l’Inter Miami). C’est encore une plus-value pour les sponsors personnels du joueur.

Pas de prime de Ballon d’or 2024 mais des cadeaux de l’organisation

Il n’y a pas de prime financière de la part de l’organisateur. Le vainqueur du Ballon d’or 2024 recevra comme de tradition, le trophée de 22 centimètres de diamètre, 33 de hauteur pour une douzaine de kilos. Il est en pyrite et avoisine le prix estimé de 13 776 euros. Marketing oblige, le Ballon d’or greffe de plus en plus de partenaires commerciaux. Depuis 2021, la maison horlogère Purnell offre ainsi une montre de sa conception, qui est un modèle exclusif.

De la même manière, Pixel, la branche smartphone de Google remet un appareil à celui et celle qui remporte le trophée. Toujours à propos des primes enfin, si l’organisateur n’en donne pas, en général les joueurs en négocient une dans leur contrat avec leur club et souvent également avec leurs équipementiers personnels. Cela peut aller pour certains au million d’euros voire plus de bonus.