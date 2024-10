Ballon d’or 2024. La cérémonie en perte de vitesse sur la chaîne L’Equipe

Un tout petit plus d’un million de téléspectateurs a suivi la cérémonie du Ballon d’or 2024 sur la chaîne L’Equipe.

Cela reste une solide performance pour la chaîne L’Equipe, que la diffusion hier lundi de la cérémonie du Ballon d’or 2024. Le trophée, placé sous la coupe d’Amaury Sport Organisation (ASO) comme l’est aussi le média sportif, a capté l’attention d’un peu plus d’un million de téléspectateurs en prime time, sur la case 20h45 – 23h. Très exactement, une moyenne de 1,08 millions, pour une part d’audience (pda) à 5,6% sur la soirée.

C’est le meilleur score réalisé ce lundi sur la TNT et la cinquième meilleure audience de la soirée derrière M6 (L’amour est dans le pré à 4,1 M), TF1 (Le Daron à 3,1M), France 2 (Sur la dalle à 2,3 M) et France 3 (Casino Royale, à 1,9 M). Néanmoins, c’est chaque année moins pour L’Equipe que les éditions précédentes, depuis le record historique de la chaîne enregistré en 2022.

La chaîne L’Equipe franchit difficilement le million avec le Ballon d’or 2024

Cette année là, 1,98 millions de téléspectateurs (8,5% de pda) ont suivi l’événement en direct sur leurs écrans. Ce record en suivait un autre à l’identique, enregistré un an plus tôt au Ballon d’or 2021 (1,6 millions et 6,6% de pda). L’année dernière déjà, la baisse avait été manifeste, avec 1,47 millions de téléspectateurs (6,9% de pda).

Ce lundi, en dépit des efforts nourris par l’organisation pour rendre plus attractif son produit (les vainqueurs n’étaient plus sollicités à l’avance pour ménager le suspense), le seuil du million est péniblement atteint. Peut-être faut-il y voir entre autres explications, le faux bond de la délégation du Real Madrid, alors que depuis plusieurs semaines, l’ailier brésilien Vinicius Jr étaient annoncés comme un vainqueur en puissance du trophée. C’est finalement l’Espagnol de Manchester City, Rodri, qui l’a décroché.