Atlético Madrid: Kraken s’offre la manche du maillot colchonero

Le groupe Kraken fait équipe avec l’Atlético Madrid.

Un partenaire crypto engagé aux cotés de l’Atlético Madrid. Le club des Français Antoine Griezmann et Thomas Lemar vient de s’associer à Kraken, une plateforme de cryptomonnaies. Ce partenariat voit Kraken devenir le sponsor officiel des manches des maillots de l’équipe masculine et féminine, ainsi que le partenaire officiel crypto et Web3 du club.

Une plateforme de cryptomonnaies sur le maillot de Griezmann et co

L’alliance vise à accentuer la synergie entre l’univers du football et celui des cryptomonnaies, notamment au bénéfice des supporters. L’objectif est d’innover dans l’engagement des fans à l’échelle mondiale, en fusionnant l’expérience sportive traditionnelle avec les possibilités offertes par le Web3.

« Kraken et l’Atlético de Madrid sont convaincus que les cryptomonnaies et le football partagent ce point commun qu’ils ont tous deux le potentiel de changer des vies », explique par communiqué Mayur Gupta, directeur du marketing chez Kraken. « Nous sommes fiers de nous associer à un club de football aussi prestigieux, qui partage avec nous la conviction que – pour atteindre le succès – il est essentiel de porter une attention méticuleuse à chaque processus. Nous avons travaillé pendant près de 13 ans pour devenir l’une des plateformes de cryptomonnaies les plus fiables, et nous sommes impatients de collaborer avec l’Atlético de Madrid pour sensibiliser davantage de personnes au véritable potentiel et à la valeur des cryptomonnaies. »

Egalement partenaire de l’écurie Williams F1

Ce partenariat prévoit diverses initiatives pour stimuler l’engagement des fans, incluant des projets Web3, des activations en direct et des programmes de proximité. Kraken collabore aussi avec l’écurie Williams, dans l’univers de la Formule 1.