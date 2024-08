ASSE: Un spécialiste de la robotique nouveau sponsor sur le maillot

L’ASSE portera le logo de l’entreprise Siléane cette saison au moins.

L’ASSE se renforce à à la veille de son coup d’envoi du championnat de Ligue 1. Pas par l’arrivée d’un joueur supplémentaire dans le collectif d’Olivier Dall’Oglio, mais avec le recrutement de Siléane, en qualité de nouveau fournisseur officiel.

L’ASSE signe avec l’entreprise stéphanoise Siléane

Cette collaboration marque une première incursion dans le sponsoring sportif pour la société stéphanoise. Fondée en 2002, Siléane s’est fait un nom dans l’automatisation industrielle grâce à ses robots capables d’analyser leur environnement et d’adapter leurs gestes en temps réel. Ces compétences, qui font écho aux qualités requises sur un terrain de football, ont séduit les dirigeants de l’ASSE.

« En plus d’être très inspirante par son orientation innovante et tournée vers le futur, Siléane fait briller les compétences des ingénieurs de notre territoire », détaille par communiqué le président des Verts, Ivan Gazidis. « L’AS Saint-Étienne est fière de s’associer à une entreprise de pointe dans son domaine et de lui offrir de la visibilité dans le but de participer à son développement tant local que national. »

« Nous trouvons dans ce partenariat le sens des valeurs communes de l’entreprise et du sport de haut niveau, le travail de haute exigence, le goût de l’effort, du dépassement, pour soi et pour l’autre, qui quand on les partage font la force d’un collectif, font prendre du plaisir et permettent d’en donner ! », ajoute le PDG de Siléane, Hervé Henry.

Sur le maillot des équipes masculines et féminines

Le partenariat prévoit une visibilité accrue pour Siléane, notamment via un placement de logo sur les maillots des équipes masculine (bas du dos) et féminine du club (haut du dos). L’entreprise sera également présente dans l’enceinte du stade Geoffroy-Guichard et s’engagera dans le programme RSE du club, « Vert l’Avenir ».