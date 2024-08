ASSE: Combien vaut le 11 type de la saison 2024-25 sur le mercato ?

Un 11 type d’Olivier Dall’Oglio chez les Verts qui vaut un peu plus de vingt millions d’euros estimés, sur le marché des transferts.

D’un actionnaire à un autre, l’ASSE revoit ses ambitions avec plus de hauteur maintenant que le duo Bernard Caïzzo – Roland Romeyer a cédé les clés de la maison verte au fonds d’investissement canadien, Kilmer Sports. Le temps sera juge de la valeur de l’équipe nouvellement mise en place, à la fois celle sur le rectangle vert et l’autre occupée à diriger.

Davitashvili est l’une des recrues les plus chères de l’histoire de l’ASSE

Mais déjà un premier indice est tombé sur la volonté du board en place de viser mieux qu’un maintien étriqué en Ligue 1, pour la saison du retour de l’ASSE dans l’élite. Indice qui porte un nom : Zuriko Davitashvili et une indemnité sur le transfert : 6 millions d’euros. Ça n’a pas été souvent dans l’histoire du club que les Verts ont autant investi sur le transfert d’un seul joueur.

L’ailier géorgien, ancien des Girondins de Bordeaux et de fait le joueur le plus cher du 11 type de l’ASSE cette saison 2024-2025, celui que communique L’Equipe en ce week-end de grande rentrée en Ligue 1. Le plus bankable du 11 type, mais plus largement de tout le collectif que dirige Olivier Dall’Oglio.

Un collectif valorisé à 21 M€ pour une moyenne par joueur proche de 2 M€

Son équipe type est valorisée à 21 millions d’euros au cumul, soit un joueur à la moyenne légèrement inférieure à 2 millions d’euros, comme autant que donné au défenseur Dylan Batubinsika et à l’ailier, Mathieu Cafaro.

Combien vaut le 11 type de la saison 2024-25 de l’ASSE sur le mercato ?

Gautier Larsonneur = 3 M€

Dennis Appiah = 1,5 M€

Dylan Batubinsika = 2 M€

Yunis Abdelhamid = 0,5 M€

Yvann Maçon = 1,5 M€

Thomas Monconduit = 0,5 M€

Louis Mouton = 0,5 M€

Ben Old = 0,5 M€

Zuriko Davitashvili = 6 M€

Mathieu Cafaro = 2 M€

Ibrahim Sissoko = 3 M€