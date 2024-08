ASSE: Six n°10 libres sur le marché pour renforcer les Verts

L’ASSE accélère dans la dernière ligne droite du mercato.

A quatre jours de la fin du marché des transferts, l’AS Saint-Etienne va passer la surmultiplié. Les Vets, battus deux fois en autant de journées de Ligue 1, ont des manques à combler. Selon L’Equipe ce lundi, priorité est donnée à la recherche d’un milieu récupérateur et d’un attaquant et le quotidien sportif avance des noms parmi les joueurs ciblés.

L’ASSE lorgne un numéro 10 pour boucler son mercato

Est évoquée aussi la quête d’un n°10 sans qu’il ne soit ici fait mention de profils particuliers. La nouvelle direction ayant déjà investi plus que l’ordinaire stéphanois sur ce mercato, le salut à ce poste viendra peut-être du marché des joueurs libres. Il s’en trouve et non des moindres qui n’ont pas de club alors que les championnats ont repris dans la majorité des pays européens.

Passons pour les Verts les ex de l’OL, Clément Grenier ou Miralem Pjanic. L’histoire a prouvé entre Malbranque ou Mounier, que ce n’était pas toujours une bonne idée. Reste six autres joueurs dans une liste forcément non exhaustive, qui ont pour la majorité l’avantage d’avoir déjà évolué en Ligue 1. Sauf Juan Mata, si l’on inclut l’Espagnol c’est pour son énorme vécu du très (très) haut niveau et parce qu’il ne fait pas nécessairement de l’argent sa priorité. La preuve étant qu’il reverse un pourcentage de ses revenus mensuels à des associations.

Des ex de la Ligue 1 et Yusuf Yazici au top

Possiblement cher aussi est le milieu batave Kevin Strootman, celui qui dixit son ancien coach Rudi Garcia, « rend toujours les ballons propres ». Anciennement joueur le mieux payé de l’OM, il est plus en peine depuis malgré son retour en Italie, là où il s’est véritablement révélé. A respectivement 31 et 32 ans, Farid Boulaya et Valentin Eysseric ne sont plus des jeunes premiers, mais ils ont assez baroudé pour apporter un supplément d’âme et d’expérience au promu stéphanois. Le second a même fréquenté le club le temps d’une saison en prêt de Nice.

Plus jeune (26 ans) et plus bankable, Alexis Claude-Maurice ne devrait pas rester longtemps dans cette situation de chômeur du football. Il serait d’ailleurs suivi d’un autre promu en Ligue 1, que le club d’Auxerre. Enfin, last but not least, le joueur au potentiel le plus premium : l’international turc Yusuf Yazici, anciennement joueur du Losc avec lequel il est devenu champion de France.