ASSE: Record d’abonnés battu pour cette saison du retour en Ligue 1

Les Verts font le plein d’abonnés pour la saison qui débute.

L’AS Saint-Étienne entame sa saison de retour en Ligue 1 sous les meilleurs auspices. Alors que la préparation de l’équipe se déroule de manière globalement satisfaisante, avec des résultats plutôt encourageants lors des matches amicaux, c’est surtout l’engouement des supporters qui retient l’attention.

L’ASSE revendique 19 500 abonnés pour la saison 2024-2025

Le club vient en effet d’annoncer un nouveau record historique d’abonnements pour la saison à venir. Pas moins de 19 500 fidèles ont déjà réservé leur place au stade Geoffroy-Guichard, surpassant ainsi le précédent record de 18 010 abonnements établi lors de la saison 2014-2015. Cette affluence remarquable garantit d’ores et déjà un taux de remplissage proche de la moitié de la capacité du « Chaudron » pour les matches à domicile de l’ASSE. Un soutien qui devrait galvaniser les Verts dans leur quête de maintien parmi l’élite du football français.

Une augmentation significative sur les deux exercices en Ligue 2

Ce regain d’enthousiasme témoigne de l’attachement profond des Stéphanois à leur club, malgré la relégation subie il y a deux ans. En Ligue 2 déjà, les Verts pouvaient s’appuyer sur la fidélité de plus ou moins 10 000 encartés ; moins pour l’exercice suivant la relégation de Ligue 1 et plus au suivant qui a vu le club revenir dans l’élite.