Ça rapporte combien le championnat de France des tribunes en L1 et L2 ?

Le PSG et son public du Parc des Princes sont champions de France des tribunes.

La Ligue de football professionnel a dernièrement communiqué les résultats finaux de ses championnats des tribunes qu’elle mène chaque saison en Ligue 1 et en Ligue 2. L’opération vise à saluer l’engagement, la fidélité et la créativité des spectateurs présents dans les stades à chaque nouvelle journée de la saison.

L’OM et l’ASSE sacrés champions de France des tribunes

En Ligue 1, le PSG l’a emporté devant le RC Lens, l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais et le RC Strasbourg Alsace. En Ligue 2, l’AS Saint-Etienne le remporte avant son retour dans l’élite devant un autre promu (et champion sportif), l’AJ Auxerre, suivi du Stade Malherbe de Caen, des Girondins de Bordeaux et du Rodez Aveyron Football.

Voilà donc pour les cinq premiers de chaque catégorie. Pourquoi les cinq ? Parce que tel que nous l’avons observé sur Sportune, tous vont être récompensés financièrement selon leur position finale au classement. En Ligue 1, l’enveloppe à partager et de 85 000 euros dont 28 0000 euros au lauréat, tandis qu’en Ligue 2, le prize money total est de 50 000 euros et 17 000 euros reviennent à la formation désignée vainqueur.

Cinq critères pour décider d’un championnat

Le championnat des tribunes repose sur cinq critères : la fidélité à domicile et la fidélité à l’extérieur, l’animations des clubs et des supporters, l’ambiance dans les stades et l’engagement des supporters sur les réseaux sociaux.

Que gagne-t-on au championnat de France des tribunes ?

En Ligue 2 :

1er = 17 000 €

2e = 13 000 €

3e = 10 000 €

4e = 6 000 €

5e = 4 000 €