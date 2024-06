Classement final du championnat des tribunes de Ligue 1 saison 2023-2024

Le PSG et ses supporters remportent le championnat des tribunes en Ligue 1.

La Ligue de football professionnel (LFP) a rendu son verdict concernant le classement du championnat des tribunes qu’elle mène chaque saison pour récompenser les clubs les plus soutenus, en nombre et en dans l’engagement des fans. Cette saison 2023-2024 sacre le PSG en Ligue 1. Le club de la capitale devance le RC Lens et l’Olympique de Marseille.

Le PSG détrône l’OM au classement du championnat des tribunes

Avec 533 points, les supporters parisiens détrônent les Marseillais, vainqueurs l’an passé. Les Sang et Or, fidèles à leur réputation, prennent la deuxième place avec 470 points, tandis que l’OM complète le podium (456 points). L’ambiance reste le point fort de Lens, Strasbourg et Marseille, plébiscités pour la ferveur de leurs stades. Côté affluences, Lens et Strasbourg font carton plein, talonnés par le PSG, Brest et Rennes.

Fidélité et ambiance sont récompensés par la LFP

Ce classement, établi par la LFP, récompense l’engagement des fans tout au long de la saison. Tifos, présence dans les stades et activité sur les réseaux sociaux sont passés au crible pour départager les clubs. Lyon (4e) et Strasbourg (5e) échouent au pied du podium, mais confirment l’attachement de leurs supporters.

