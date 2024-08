ASSE: Les joueurs en fin de contrat cette saison 2024-2025

Etienne Green est l’un des joueurs de l’ASSE qui est dans sa dernière saison contractuelle.

Le retour en Ligue 1 des Verts va s’accompagner d’une profonde revue d’effectif. En l’état, plusieurs dossiers chauds sont à gérer, notamment pour ce qui concerne les éléments qui viennent d’entrer dans leur dernière saison contractuelle, au commencement de l’exercice 2024-2025.

Yunenis Abdelhamid a signé un an + un avec les Verts

L’ASSE en compte un certain nombre et dans le lot, des cadres qui ont permis au club de retrouver l’élite, au terme du dernier championnat de Ligue 2. Est aussi concerné le défenseur central Yunenis Abdelhamid, fraîchement débarqué du Stade de Reims, en tant qu’agent libre, il n’a signé que pour une saison, mais il en a une de plus en option.

Onze joueurs sont sous contrat jusqu’en 2025

Pas moins de onze joueurs sont concernés par l’échéance du 30 juin 2025, ce qui représente quand même l’équivalent de tout un collectif. Tous ne devraient pas rester stéphanois au terme de ce marché des transferts estival, au 30 août prochain car c’est l’une des dernières fenêtres pour l’AS Saint-Etienne, de les céder en contrepartie d’une indemnité sur le transfert. Estimés par Transfermarkt ils avoisinent les 9 millions d’euros en valorisation, au cumul de tous.

Les joueurs en fin de contrat à l’ASSE cette saison 2024-2025

Etienne Green

Boubacar Fall

Léo Pétrot

Yunis Abdelhamid

Dennis Appiah

Yvann Maçon

Mathieu Cafaro

Thomas Monconduit

Antoine Gauthier

Louis Mouton

Ibrahima Wadji