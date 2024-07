ASSE: Le sponsor majeur sur le maillot prolonge avec les Verts

Kelyps Interim va garder sa place à l’avant des maillots de l’ASSE cette saison 2023-2024.

Primé au pied levé sur la fin de la saison dernière, pour palier à la fin prématurée de le collaboration avec Smart Good Things, le groupe Kelyps Intérim a choisi de prolonger sa collaboration avec l’ASSE, pour deux saisons de plus.

Kelyps Intérim à l’avant des maillots avant de passer sur la manche

Pour la saison 2024-2025, Kelyps Intérim conservera donc sa place de sponsor principal sur le maillot de l’équipe masculine et s’affichera également au dos de celui de l’équipe féminine. Après quoi, à partir de la saison suivante, l’entreprise d’intérim sera visible sur la manche du maillot des professionnels.

« Nous sommes très heureux et fiers de voir notre collaboration avec Kelyps Intérim se réaffirmer au moment où le club retrouve l’élite du football français. Alors que s’ouvre un nouveau chapitre de notre histoire, l’engagement de Kelyps Interim avec l’AS Saint Etienne témoigne de notre projet basé sur un héritage, des valeurs et un ancrage fort dans notre ville et notre région », détaille par communiqué le nouveau président des Verts, Ivan Gazidis.

L’ASSE souhaite valoriser un partenaire qui l’a rejoint au moment le plus dur

Kelyps Intérim a rejoint l’AS Saint-Etienne dans la saison de la relégation du club en Ligue 2. Dans son communiqué l’ASSE explique qu’à cet égard elle a tenu à valoriser son partenaire, ce qui justifierait donc sa présence en visiblité premium à l’avant des tuniques pour la saison qui débute, avant d’occuper un plus modeste espace sur la manche. L’entreprise partenaire bénéficiera aussi d’espaces privilégiés au stade Geoffroy-Guichard.

Les nouveaux maillots au logo de Kelyps Intérim seront dévoilés ce samedi 6 juillet.