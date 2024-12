ASSE. Couleur charbon et doré, le maillot de la Sainte-Barbe dévoilé

L’ASSE célèbre la Sainte-Barbe et son passé minier.

En cette semaine commémorative de la Sainte-Barbe, l’AS Saint-Étienne a dévoilé ce vendredi soir un maillot en trait d’union du football, de l’histoire et du patrimoine culturel de la région du Forez. Dans un design sobre aux nuances de gris charbon et de dorures, ce nouvel équipement rend hommage aux mineurs qui ont façonné l’identité de la ville.

Les bénéfices de ce maillot reversés à des associations

Ce maillot raconte une histoire. Inspiré par les piolets et le casque figurant sur l’arche du Puits Couriot, il symbolise la mémoire ouvrière du Forez, territoire qui a vécu au rythme de l’extraction minière jusqu’en 1973. L’initiative des Verts va au-delà du merchandising sportif. Les bénéfices de cette collection seront reversés à des associations locales, dont celle de Sainte-Barbe, qui perpétuent le souvenir de cette époque industrielle.

Il ne sera pas porté dimanche pour le choc de l’ASSE face à l’OM

Révélé par Fernand Fraisse, ancien mineur, ce maillot incarne la volonté du club de connecter son histoire sportive aux racines profondes de Saint-Étienne. L’AS Saint-Etienne précise par ailleurs que la pièce est « à destination unique de ses supporters ». Comprendre qu’il ne sera porté dimanche (ni un autre soir d’ailleurs), à l’occasion du match de l’ASSE face à l’Olympique de Marseille, en Ligue 1.