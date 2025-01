ASSE. Combien rapportent les abonnés de la saison 2024-25 à l’AS Saint-Etienne ?

L’ASSE peut compter sur un noyau dur de supporters fidèles et abonnés.

Ils sont 19 500 cette saison 2024-2025. Sur une capacité commerciale totale du stade Geoffroy-Guichard à 37 337 places, tel que l’avance la Ligue de football professionnel (LFP), ils occupent donc plus de la moitié du Chaudron. Ils, ce sont les abonnés de l’AS Saint-Etienne pour l’exercice en cours.

Le club du Forez est le sixième en France qui en compte le plus. Leur présence pèse énormément sur les performances des joueurs présents sur le rectangle vert, les jours de matchs à domicile. Elle pèse aussi sur les finances du club, rapportant une manne providentielle à l’ASSE. Au bilan des comptes de la saison dernière que Sportune a consulté en exclu, il est dit au produit constaté d’avance, que la campagne d’abonnement pour le retour des Verts en Ligue 1, va rapporter un minimum de 228 441 euros.

Des abonnés qui valent de l’or pour l’AS Saint-Etienne

Un minimum, car les comptes ont été arrêtés au 30 juin. Les Verts ont ouvert les abonnements au 19 juin dernier et ont poursuivi la campagne jusqu’au 19 du mois suivant. L’AS Saint-Etienne propose une fourchette tarifaires allant de 160 euros le réabonnement en kop pour les 17 matchs de Ligue 1, à 860 un premier abonnement adulte, en carré or.

Derrière ce chiffre du revenu des abonnements, il faut plus largement anticiper des revenus autrement plus conséquent. Car les abonnés sont le noyau le plus dur des fans d’un club de football, ceux qui achètent les premiers les maillots et autres produits dérivés et forcément ceux qui consomment le plus au stade étant les plus fréquemment présents dans les tribunes.

En ce sens, l’AS Saint-Etienne, grâce à son histoire, son palmarès, sa popularité hexagonale et la ferveur de ses soutiens, a l’avantage sur bien d’autres équipes du football national.