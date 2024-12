ASSE. Près de 2 M€ net de pertes pour les Verts en 2024

L’ASSE a bouclé sa saison 2023-2024 en déficit

Il n’incombe pas encore à Kilmer Sport devenu propriétaire au 31 mai de cette année 2024, mais ce bilan est le premier associé au fonds d’investissement qui dirige désormais l’AS Saint-Etienne. Selon les données comptables que Sportune a consulté, le club stéphanois a bouclé son exercice 2023-2024 avec une perte nette de 1,93 millions d’euros, consécutif à un précédent également déficitaire d’un peu plus de 40 000 euros.

Pour retrouver la Ligue 1 au terme de la saison dernière, l’ASSE a augmenté ses investissements en salaires des joueurs et du staff. D’une année à l’autre, la masse salariale est plus haute de 9% en 2024, à 20,4 millions d’euros (contre 18,7 M€ en 2023), charges sociales incluses.

Trading inclus, le chiffre d’affaires de l’ASSE progresse de 9%

En même temps, le chiffre d’affaire de l’opérationnel (trading inclus, car l’AS Saint-Etienne considère le marché des transferts comme partie intégrante de son modèle économique) progresse d’autant, soit de +9%, à 36,7 millions d’euros au 30 juin dernier.

L’apport de CVC pour la régie commerciale inclus dedans (8,3 M€), les droits TV rapportent le plus (14,5 M€), devant le sponsoring (8,1 M€) et la billetterie (5,1 M€). Quant aux opérations sur le marché des transferts, le bénéfice des cessions de contrats s’élève à 15,2 millions d’euros, dont une part plus importante à l’étranger (8,6 M€) qu’en France (5,6 M€).

Avec la perte enregistrée, les capitaux propres du promu stéphanois ont baissé de 5,2 à 3,3 millions d’euros au terme du dernier exercice sportif et financier.

Retrouvez Sportune, le meilleur du sport business, sur notre page Bluesky , pour ne rien manquer de nos actualités, profiter d’informations, d’images ou de vidéos exclusives et de nos reportages et lives sur les terrains sportifs