ASSE: 7 attaquants désormais libres pour renforcer les Verts

Andy Delort est un profil intéressant pour bien des clubs car il est libre sur ce mercato.

De retour dans l’élite, avec un nouvelle direction, quelles ambition aura l’AS Saint-Etienne ? A court terme de se maintenir. Et plus si affinités. Mais les Verts, pour s’assurer de perdurer en Ligue 1 ont out un collectif à repenser. Avec quels moyens ? Difficile de le savoir précisément, mais l’argent ne fait pas tout, pour séduire les joueurs il faut un projet sportif attractif.

L’ASSE a tout un effectif à repenser ou renforcer

En l’espèce cela écarte donc des cibles potentiellement clinquantes, qui viseront plutôt de jouer un premier rôle, voire une coupe d’Europe. Mais il y a sur le marché des joueurs libres depuis le 1er juillet, des profils notamment offensifs, qui pourraient bien aider les Stéphanois, de part leur expérience, leur talent, voire les deux à l’échelle du football français.

L’on passe sur les anciens lyonnais, même s’il s’en trouve des potentiels intéressants (hormis les intouchables Martial, Depay ou Bertrand Traoré, citons Rachid Ghezzal, Islam Slimani, Mariano Díaz ou autre Clinton N’Jie), le précédent Steed Malbranque a prouvé toute la complexité à porter les deux maillots.

Plusieurs ex de la Ligue 1 pour l’attaque des Verts

Restent quand même pas mal de joueurs proches de la Ligue 1, anciens ou récents, qui ont marqué de façon plus ou moins durable le championnat de France. Andy Delort est l’un des plus premium, tant pour le vécu que par le niveau qu’il a toujours dans les jambes. Les discussions pour son retour au MHSC n’ayant pas encore abouti, il reste un joueur attractif pour bien des capables. D’un international algérien à un autre, l’ancien lillois Adam Punas est dans une même situation de joueur libre sur le marché.

Il y aussi les deux anciens du RC Strasbourg, Lebo Mothiba et Kevin Gameiro, également l’ex-Marseillais André Ayewn qui pourrait toutefois poursuivre l’aventure avec Le Havre qu’il a rejoint en cours de saison dernière. Et enfin deux attaquants au CV un peu plus modestes, que sont l’ancien angevin Stéphane Bahoken et l’ex-Monégasque Stevan Jovetic, eux auss riches d’une solide expérience.