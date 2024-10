ASSE. 5 Défenseurs en fin de contrat pour renforcer les Verts

Chancel Mbemba pour renforcer l’ASSE, une solution qui pourrait convenir à toutes les parties.

Neuf matchs disputés en championnat, 24 buts concédés soit une moyenne de plus de deux et demi par rencontre ; c’est peu dire que l’ASSE est en souffrance défensivement, cette saison 2024-2025, le club stéphanois a d’ailleurs l’arrière garde la plus perméable du championnat de France, avec la lanterne rouge montpelliéraine.

Les hommes en place peinent à convaincre ou performer, cet hiver sera probablement ouvert le dossier sur le marché des transferts de janvier. Pour le promu en Ligue 1, la solution pourrait passer par le marché des joueurs en fin de contrat, ceux qui seront libre, dès le premier jour de 2025, de négocier ailleurs leur futur pour la saison d’après.

Le marché des joueurs bientôt libres pour renforcer l’ASSE cet hiver ?

Cela peut supposer des négociations plus souples avec les clubs qui les emploient car janvier sera pour eux la dernière occasion d’enregistrer une indemnité. Plusieurs joueurs sont dans cette situation contractuelle et ceux mentionnés ici, sont affinités avec la Ligue 1.

L’on passe le cas Jason Denayer, car le Belge est très (trop) estampillé Olympique Lyonnais. Comme lui parti au Moyen Orient, évolue au Qatar Romain Saïss, pour qui l’expérience avec Al Sadd est moins une réussite sportive que financière. Toujours désireux de briller en sélection du Maroc, un challenge plus calibré pourrait être de nature à le relancer.

A relancer aussi, il y a Eric Bailly aujourd’hui à Villarreal, pour l’un des trois profils probablement les plus chers (moins peut-être sur l’indemnité que le salaire à verser). D’un ancien Marseillais à un actuel, Chancel Mbemba est peut-être le profil le plus premium, car solide jusqu’à la saison dernière avec l’OM, il n’entre plus dans les plans de son entraîneur, Roberto De Zerbi. Un prêt qui l’autoriserait à envisager son futur ailleurs à la rentrée prochaine, pourrait convenir à tout le monde : l’OM qui se ferait tout ou partie l’économie de son salaire, l’ASSE bénéficiant d’un joueur premium et l’international congolais qui ne vivrait pas, du coup, une saison totalement blanche.

Restent les profils les plus abordables car ils évoluent en Ligue 2. Le premier est un ancien stéphanois qui n’a pas eu que de bons moments chez les Verts, mais il s’offre une seconde jeunesse au club leader de son championnat : Timothée Kolodziejczak au Paris FC. Quant au deuxième, Julien Laporte, il a reçu des sollicitations de la Ligue 1 l’été dernier, mais aucune n’a abouti. Il a donc accompagné le FC Lorient dans sa chute en Ligue 2, mais il espère toujours retrouver l’élite.