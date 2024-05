AS Monaco: Un sponsor sur le maillot prolonge pour trois ans

L’histoire se poursuit entre l’AS Monaco et Triangle Intérim.

À l’aube de la célébration de son centenaire, l’AS Monaco annonce la prolongation pour trois ans de son partenariat avec Triangle Intérim, entreprise spécialisée dans le recrutement et l’intérim. Ce partenariat, initié en 2013, se poursuit donc jusqu’en 2027, faisant de Triangle Intérim l’un des partenaires les plus anciens et fidèles du club de la Principauté.

L’AS Monaco prolonge avec Triangle Intérim

« Nous nous réjouissons de poursuivre cette belle aventure aux côtés de Triangle Intérim, un partenaire fidèle et engagé depuis plus de dix ans à nos côtés », commente par communiqué Thibaut Chatelard, le directeur marketing & revenus de l’AS Monaco. « Cette longévité témoigne de la qualité de notre collaboration, ainsi que de l’attractivité de l’AS Monaco. Alors que nous célèbrerons notre centenaire la saison prochaine, nous espérons continuer encore longtemps de nous accompagner, mutuellement, dans l’atteinte de nos objectifs respectifs. »

« Triangle Intérim est fier de soutenir l’AS Monaco depuis plus d’une décennie », poursuit le président de Triangle Intérim Solutions RH, Jean Merafina. « Ensemble, nous partageons des valeurs puissantes telles que la force du collectif et nous faisons grandir les Hommes qui nous apportent leur confiance au quotidien. Nos valeurs communes, profondément humaines, et notre engagement renforcent notre collaboration jour après jour. »

Le logo sur le maillot et de la visibilité au stade

En plus de garder une présence sur le maillot (au niveau de la manche des joueurs), Triangle Intérim bénéficiera d’une visibilité sur la panneautique officielle du club et sur ses différents supports de communication. Le partenariat s’étend également à l’engagement des collaborateurs et intérimaires supporters de l’AS Monaco, offrant de nombreuses opportunités d’activations et d’invitations aux matchs des Rouge & Blanc à travers la France.