AS Monaco: Un nouveau sponsor premium sur le short des joueurs

Le logo du groupe Fom sera visible sur le short des joueurs de l’AS Monaco.

L’AS Monaco vient d’annoncer un accord avec Fom Industrie pour la saison 2024-2025. Cette entreprise monégasque spécialiste dans la découpe et l’assemblage de PVC et d’aluminium, devient le nouveau sponsor maillot de l’équipe et verra son logo apparaître à l’arrière du short des joueurs lors des matchs de Ligue 1.

Fom Industrie à l’arrière des shorts des joueurs de l’AS Monaco

« Nous nous réjouissons de nouer ce partenariat avec FOM Industrie, une entreprise qui, comme nous, a l’ambition d’être le plus compétitif possible dans son domaine. Alors que cette saison s’annonce passionnante avec le retour de la Ligue des Champions au Stade Louis-II et les célébrations du Centenaire du Club, c’est une vraie satisfaction de pouvoir compter sur le soutien de Fom Industrie. Nous avons hâte de débuter notre collaboration », note le directeur marketing & revenus de l’AS Monaco, Thibaut Chatelard.

« Fom Industrie est particulièrement heureux d’être présent au côté de l’AS Monaco pour les 100 ans du Club. C’est avec un immense plaisir que nous participerons à cet événement unique et au retour du Club en Ligue des Champions », ajoute le patron France du commanditaire, Franck Olivera.

Visibilité au stade et activations communes en plus

Ce partenariat s’étend au-delà du terrain, avec une visibilité accrue pour Fom Industrie au Stade Louis-II et sur les supports de communication du club. Les deux entités, partageant une forte présence sur le territoire français ainsi que des valeurs communes d’ambition et d’excellence, prévoient diverses activations conjointes tout au long de la saison.