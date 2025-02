AS Monaco. Un nouveau directeur digital arrive à l’ASM

Julien Michaud prend la direction digitale de l’AS Monaco.

Julien Michaud débarque à l’AS Monaco en qualité de directeur digital. S’il vient tout juste de l’officialiser en ce mois de février, il est déjà en poste depuis le début de cette année, ainsi qu’il le rapporte sur son réseau social Linkedin. Parmi les missions qu’il évoque, il aura notamment la charge de maintenir son nouvel employeur à niveau, tout en oeuvrant à la « génération de nouveaux business ».

Le digital, un domaine où l’AS Monaco s’illustre

Et il aura de quoi faire, au sein d’un club qui revendique quelques 25 millions de fans sur le digital, l’AS Monaco se positionnant comme le deuxième club du football français le plus suivi sur les réseaux sociaux. L’ASM et son rocher princier jouissent d’une image internationale de prestige, que Julien Michaud devra notamment entretenir.

Anciennement dans le même rôle au PMU et à la LNR

Avant de prendre la direction digitale de l’actuel quatrième de la Ligue 1, ce diplômé de l’ISEG Lyon et de l’Université de Rouen a anciennement servi le club anglais de Fulham, en tant qu’assistant au marketing. Plus récemment, il a campé les mêmes rôles qu’avec l’AS Monaco, à la direction du PMU d’abord, puis de la Ligue nationale de rugby (LNR), jusqu’à la fin de l’année dernière.