Après le mercato, ce que sera le classement final de la Ligue 1 selon les bookmakers

Maintenant que le marché des transferts est fini en Ligue 1, quelle issue au championnat de France élite en mai de l’année prochaine ?

Le mercato de l’été s’est achevé ce vendredi soir, à compter d’aujourd’hui, les effectifs de la Ligue 1 seront fixes, au moins jusqu’au mois de janvier et à quelques exceptions possibles près, comme de pouvoir se renforcer avec des joueurs contractuellement libres. Tel que nous l’avons observé ce samedi, il s’en trouve de solides dans cette situation.

Le PSG plus favori que jamais à sa propre succession

Puisque les dés en sont jetés côté marché des transferts, quelle sera alors l’issue de cette saison 2024-2025 du championnat de la Ligue 1 ? Les bookmakers nous éclairent sur le sujet. Sans surprise, le Paris Saint-Germain reste le grand favori pour conserver son titre, avec une cote de 1,25. Derrière le géant parisien, la lutte s’annonce serrée. L’AS Monaco et l’Olympique de Marseille se positionnent comme les principaux outsiders, avec des cotes respectives de 9,00 et 10. Les Phocéens semblent bénéficier d’une confiance accrue des parieurs, leur attribuant une probabilité de 33% de remporter le titre.

Le RC Lens et le Losc, deux rivaux au coude à coude

Le RC Lens et le LOSC complètent le top 5, avec des cotes de 15 et 17, témoignant de la force des clubs du Nord dans le paysage footballistique français. Plus loin dans le classement, on retrouve des équipes comme Nice, Rennes et Lyon, dont les cotes oscillent entre 41 et 51.

À l’autre extrémité du tableau, les promus et les équipes ayant lutté pour le maintien la saison précédente se voient attribuer des cotes élevées. Le Havre, de retour en Ligue 1, affiche une cote de 501, tandis que Saint-Étienne et Angers, relégués en Ligue 2, conservent une infime chance de titre avec des cotes de 751 et 1001 respectivement.

Ces pronostics, bien que basés sur des analyses statistiques poussées, ne garantissent en rien le dénouement de la saison. L’histoire du football regorge de surprises et de retournements de situation qui font tout le sel de ce sport. Rendez-vous dans quelques mois pour confronter ces prévisions à la réalité du terrain.

Ce que sera le classement final de la Ligue 1 selon les bookmakers

Paris SG = cote à 1,25*

Monaco = 9,00

Marseille = 10

Lens = 15

Lille = 17

Nice = 41

Rennes = 41

Lyon = 51

Brest = 126

Reims = 151

Strasbourg = 201

Toulouse = 201

Auxerre = 201

Nantes = 251

Montpellier = 351

Le Havre = 501

Saint-Étienne = 751

Angers = 1001

* A la question : quel club sera champion ?