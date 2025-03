ASSE. TV, billetterie, sponsors… Détails d’une saison 2024 à 1,7 M€ de pertes [OFFICIEL]

Bilan de l’année 2024 pour l’AS Saint-Etienne : pertes financières mais gains sportifs.

Nous vous l’avions annoncé en exclusivité sur Sportune, la confirmation est faite ce mardi par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) dans la publication du rapport des comptes des clubs du football professionnel français, que l’AS Saint-Etienne a achevé sa saison 2023-2024 dernière déficitaire, après un précédent à l’équilibre.

Les pertes s’élèvent à 1,698 millions d’euros net, mais en l’espèce le jeu en valait doublement la chandelle : d’abord parce que les Verts ont retrouvé la Ligue 1 au terme du championnat sportif et parce qu’ils ont aussi changé de propriétaire, pour un actionnariat – sur le papier tout au moins – plus puissant que le précédent.

Ce déficit se justifie notamment par une baisse de l’activité sur le marché des transferts, que l’AS Saint-Etienne considère comme une activité pleine et entière de son business. En un an, entre le 30 juin 2023 et 2024, le produit trading a réduit de moitié, de 33,087 millions d’euros à 15,193 millions.

+ 7% de masse salariale sur un an

Cela justifie une baisse d’environ 3 millions d’euros du chiffre d’affaires, à 50,049 millions d’euros, mais le produit de l’exploitation est globalement en hausse sur un an. Dans le détail, les droits TV rapportent 6,204 millions d’euros, les partenariats commerciaux, 8,700 millions, les recettes des matchs, 5,122 millions et le reste des produits, 14,830 millions d’euros.

En parallèle, les charges sont elles plus élevées au 30 juin dernier, à 58,346 millions d’euros, avec une masse salariale qui pèse 29 291 millions d’euros, charges sociales incluses. Elle est 7% supérieure à ce qu’elle était au terme de l’exercice 2023 précédent.