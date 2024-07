Après Kane, Elanga et Zinchenko, Skechers s’offre un autre poids-lourd de Premier League

Mohammed Kudus est la nouvelle image de l’équipementier Skechers.

La marque américaine de chaussures Skechers continue d’étendre son influence dans le monde du football en s’associant avec la jeune star ghanéenne Mohammed Kudus. À 23 ans, l’ailier de West Ham United devient le nouveau visage de la gamme football de Skechers, rejoignant ainsi les premiers joueurs de renom recrutés par la marque dont Harry Kane, suivi d’Oleksandr Zinchenko et Anthony Elanga.

Mohammed Kudus nouvel ambassadeur de Skechers

Cette collaboration stratégique voit Kudus porter les crampons Skechers Razor en compétition et participer activement aux futures campagnes marketing de la marque. « Je teste les Skechers Razor depuis un certain temps et il est évident pour moi que c’est la meilleure et plus confortable chaussure que j’ai jamais portée », explique le joueur. « C’est le bon moment pour officialiser cela avec Skechers, et j’ai hâte de travailler avec leur équipe pour aider à présenter cette incroyable marque à davantage de joueurs afin qu’ils portent Skechers Football à travers le monde. »

La marque américaine étend son influence dans le football

Greg Smith, vice-président du développement produit chez Skechers Performance, souligne pour sa part l’importance de ce partenariat pour la croissance de la division football de la marque. Il annonce également le lancement prochain d’une gamme élargie de chaussures, incluant des modèles pour les académies et les jeunes joueurs.