Al-Nassr. A combien s’élève la fortune du propriétaire du club de Cristiano Ronaldo ?

Cristiano Ronaldo futur actionnaire d’Al-Nassr ?

Cristiano Ronaldo va-t-il rejoindre l’actionnariat de son club ? C’est la rumeur qui court cette semaine, selon laquelle l’attaquant portugais pourrait prolonger d’un an son contrat et l’aventure saoudienne, au service d’Al-Nassr. Une extension qui serait assortie d’une prise de participation par le quintuple Ballon d’or, de 5% du capital de son équipe.

Mais au fait, qui gouverne le si riche club basé dans la capitale saoudienne, Riyad ? Nul autre que Mohammed ben Salmane, le prince qui dirige le royaume d’Arabie Saoudite. Al-Nassr est l’un des quatre clubs de la Saudi Pro League sous possession du fonds souverain, le PIF, au même titre que Al-Hilal de Neymar, Al-Ahli de Mahrez et Firmino ou Al-Iithad des Français Benzema, Kanté, Diaby et Laurent Blanc en tant que coach.

776 milliards les actifs du PIF

Une série signée de Netflix sur le championnat saoudien met en évidence la toute puissance de ces quatre clubs sur le reste de leurs concurrents, lesquels ont pourtant des moyens conséquents car tenus par des puissants du pays. Le seul Fonds public d’investissement (PIF) gèrerait selon les estimations l’équivalent de 776 milliards de dollars d’actif.

Quant à la fortune personnelle de Mohammed ben Salmane, les estimations à son sujets sont vagues. Forbes, spécialiste de l’évaluation, explique l’avoir retiré de ses listes à la suite d’une purge anticorruption menée en 2017. Tandis que Bloomberg pointe l’homme d’affaire Alwaleed Bin Talal comme personnalité la plus riche du royaume, avec une fortune donnée à plus de 16 milliards de dollars. A supposer qu’il ne soit pas plus fortuné que son prince ?…