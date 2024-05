Affluences et taux d’occupation de la Ligue 2 2023-2024 selon la LFP

L’ASSE remporte le match des affluences en Ligue 2.

Après avoir communiqué les chiffres de la Ligue 1 plus tôt ce vendredi, la LFP publie les affluences et taux d’occupation de la la Ligue 2 pour la saison 2023-2024. Plus de 3,24 millions de spectateurs ont assisté à un match de Ligue 2 cette saison (sur 375 matchs disputés), soit le plus grand nombre depuis la saison 2008-2009.

L’ASSE et les Girondins dominent les affluences

L’affluence moyenne s’élève à 8 645 spectateurs par match, un chiffre stable par rapport à l’année dernière. Cinq clubs ont attiré en moyenne plus de 10 000 spectateurs, dont l’AS Saint-Étienne et les Girondins de Bordeaux, qui ont tous deux dépassé les 20 000 spectateurs de moyenne. Neuf rencontres ont même rassemblé plus de 30 000 spectateurs.

+ 5,5 points de remplissage en Ligue 2 saison 2023-2024

Le taux de remplissage moyen des stades a également augmenté de 5,5 points pour atteindre 55,3%, preuve de l’intérêt croissant des fans pour la Ligue. Huit clubs affichent un taux de remplissage supérieur à 60%. L’USL Dunkerque (+58%), Rodez AF (+35%) et le Paris FC (+32%) sont les clubs qui ont connu la plus forte hausse de leur affluence moyenne cette saison.