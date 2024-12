Affluences et taux d’occupation canons sur la première partie de saison en Ligue 1.

C’est clairement un point de réjouissance pour la Ligue de football professionnel (LFP), qui contraste avec les atermoiements des droits TV. En Ligue 1, la fréquentation des stades ne désemplit pas. Depuis plusieurs saisons la progression est constante et elle se confirme en cette première moitié d’exercice 2024-2025.

8 des 18 clubs jouent à plus de 90%

D’après les chiffres club par club (qui sont ceux de Transfermarkt, non officiels), que nous avons rapportés à la capacité commerciale des stades telles que la donne la LFP, la presque moitié des équipes (8 sur 18) jouent dans des stades remplis à plus de 90%. Ça déborde même au Parc des Princes du Paris SG, à la Meinau du RC Strasbourg, à Bollart-Delelis du RC Lens ou à Francis-Le Blé du Stade Brestois.

L’OM devant l’OL ont les publics les plus nombreux

En nombre, l’Olympique de Marseille devance le sujet devant l’Olympique Lyonnais, les deux clubs ayant respectivement les stades les plus grands du football français de clubs. Même l’AS Monaco est à plus d’une place sur deux occupées à Louis II, le club princier ayant bouclé la saison précédente avec un taux de remplissage de 46%.

Affluences et taux de remplissage des clubs à la mi-temps de la Ligue 1

