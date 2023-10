Les affluences de la 7e journée de la Ligue 1

C’était un soir de gala à Louis II pour le match disputé (et gagné, 3-2) par l’AS Monaco contre l’Olympique de Marseille.

Aucun des cinq clubs a la plus forte capacité d’accueil dans les stades en Ligue 1 ne recevant (soit l’OM, l’OL, le PSG, le Losc et le RC Lens), cela justifie que les affluences de la 7e journée du championnat de France élite, saison 2023-2024 soit les plus basses depuis l’entame de l’exercice. Selon les chiffres de L’Equipe, 182 976 spectateurs en cumulés ont fréquenté les tribunes ce week-end.

La plus petite affluence moyenne de ce début de saison en Ligue 1

Cela vaut une moyenne par match à 20 330, comme l’équivalence proche du match entre Le Havre et Lille au stade Océane, bien inférieure aux 26 693 supporters présent à la moyenne, en ce début d’exercice. Pour autant, l’OGC Nice pour la visite à l’Allianz Riviera, d’un Stade Brestois particulièrement fringant cette saison ou le Stade Rennais au Roazhon Park, à l’occasion du derby avec le voisin Nantes ont joué pratiquement à plein.

Mais des rencontres à plus de 10 000 spectateurs partout

Une fois n’est pas coutume en revanche, tous les matchs de la journée ont dépasse les 10 000 spectateurs, y compris à Clermont et Monaco qui disputaient il est vrai des matchs de gala, face au PSG pour les premiers et l’OM les seconds, sachant que l’un et l’autre de ces deux clubs mènent des travaux de rénovation des stades.

Nice – Brest = 32 044

Rennes – Nantes = 27 313

Strasbourg – Lens = 26 001

Toulouse – Metz = 24 770

Le Havre – Lille = 21 919

Reims – Lyon = 16 477

Lorient – Montpellier = 13 492

Clermont – Paris = 10 757

Monaco – Marseille = 10 200