A la demande de DAZN la Ligue 1 change d’horaire le dimanche en fin d’après-midi

A compter de la 17e journée de Ligue 1, les rencontres du dimanche en Ligue 1 se disputeront à 17h15 et non plus 17h.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) vient d’opérer un léger mais significatif changement dans la programmation des matchs du championnat français. À partir de la 17ème journée, prévue du 10 au 12 janvier prochain, les rencontres dominicales traditionnellement programmées à 17h00 débuteront désormais à 17h15.

De 17h à 17h15 le dimanche en Ligue 1

Fruit d’une concertation entre la LFP et son diffuseur DAZN, cette modification répond à des impératifs éditoriaux et stratégiques. L’objectif est de créer un intervalle plus conséquent entre les matchs de 15h00 et ceux de 17h15, offrant ainsi aux téléspectateurs un temps d’analyse et de transition plus confortable.

Cette modification de la grille de 15 minutes pourrait sembler anecdotique, mais il traduit la volonté des instances du football français d’optimiser l’expérience télévisuelle et de dynamiser la présentation des rencontres de fin d’après-midi.