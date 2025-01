A combien s’élève la fortune d’Oliver Kahn qui lorgne les Girondins de Bordeaux ?

Oliver Kahn futur propriétaire des Girondins de Bordeaux ? L’ancien portier allemand reconnait des discussions en ce sens.

Faisant suite à une information dévoilée par le média Sud Ouest, l’ancien gardien mythique du Bayern Munich et de la sélection allemande de football, Oliver Kahn, a confirmé auprès de Bild, son intérêt pour les Girondins de Bordeaux et des discussions autour d’un possible rachat du club au scapulaire, désormais pensionnaire de National 2. « Les discussions sur une éventuelle entrée aux Girondins de Bordeaux n’en sont qu’à leurs débuts. Il n’y a rien d’autre à dire à ce stade », précise-t-il auprès du média allemand.

Oliver Kahn a rangé ses crampons en 2008

Surnommé le « Titan », Oliver Kahn a bâti un empire financier évalué à 35 millions d’euros par le média spécialisé allemand, Vermögen Magazin. Cette fortune trouve ses racines dans sa brillante carrière sportive, notamment au Bayern Munich où il percevait 5 millions d’euros annuels de salaires en fin de carrière en 2008, auxquels s’ajoutaient les primes de matches en clubs et les rencontres internationales.

Loin de se reposer sur ses lauriers après sa retraite sportive, Kahn a diversifié ses sources de revenus. Il multiplie les contrats publicitaires lucratifs avec des marques prestigieuses comme Wiesenhof, Euronics, MAN, DWS, Tipico et WeightWatchers. L’ancien gardien a également créé sa propre entreprise, « Goalplay », qui emploie une trentaine de personnes et se spécialise dans la formation des gardiens de but aux États-Unis et en Asie, ainsi que dans la vente d’équipements spécialisés.

Sa nomination comme président du directoire du Bayern Munich en 2021, avec un contrat de cinq ans, lui assurait un revenu annuel à sept chiffres. Toutefois, son mandat s’est achevé prématurément en 2023, suite à la controverse entourant le licenciement de l’entraîneur Julian Nagelsmann, malgré le titre de champion obtenu cette saison-là.

Plusieurs bien immobiliers dont une maison dans la banlieue de Munich

Le patrimoine de Kahn comprend des investissements immobiliers significatifs, notamment une propriété luxueuse à Grünwald, dans la banlieue de Munich, acquise en 2008 pour 4,5 millions d’euros. Cette résidence, bâtie sur un terrain de 3 600 m², avait fait polémique à l’époque car sa construction nécessitait la suppression d’une aire de jeux pour enfants.

Homme d’affaires avisé, Kahn a également publié plusieurs ouvrages, dont son autobiographie « Nummer eins » et des livres sur le développement personnel, qui ont connu un succès commercial notable. Son expertise est également sollicitée par la chaîne ZDF en tant que consultant sportif, ajoutant ainsi une source de revenus supplémentaire à son portefeuille déjà bien garni.