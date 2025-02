760 ch et 200 exemplaires, Areola nous montre sa nouvelle fusée

Alphonse Areola a une nouvelle Audi très musclée dans le garage.

Alphonse Areola a au moins deux centres d’intérêts qu’il partage sur ses réseaux sociaux : le football, bien évidemment, qu’il pratique au plus haut niveau depuis le centre de formation du Paris SG jusqu’à l’équipe de France et le club de West Ham qu’il fréquente présentement. Et les voitures, le portier de 31 ans ayant éprouvé quelques-uns des plus modèles que produit l’industrie automobile.

Et le dernier n’est pas en reste. Dans un story publiée sur son compte Instagram, il a partagé les images de son tout dernier modèle reçu de France : une Audi RS6 ABT Legacy, une version revue et amélioré par le préparateur allemand qui n’existe, dans cette configuration qu’en 200 exemplaires.

Areola a troqué la Porsche pour une Audi

Cette ultime évolution du mythique break d’Audi voit sa puissance grimper à 760 chevaux et son couple atteindre les 980 Nm, soit une augmentation impressionnante de 130 chevaux par rapport aux 630 chevaux d’origine. Pour maintenir ces performances stratosphériques dans la durée, les ingénieurs d’ABT ont particulièrement soigné le refroidissement. Le flux d’air a été repensé avec de nouvelles entrées d’air en carbone intégrées au bouclier avant, garantissant une température optimale du moteur en toutes circonstances.

Cette RS6 Legacy Edition marque la fin d’une époque pour le V8, un moteur qui aura profondément imprégné l’histoire de la RS6. Introduit en remplacement du V10 d’origine, ce huit cylindres avait permis d’alléger le véhicule tout en améliorant son efficience et son comportement dynamique grâce à une meilleure répartition des masses.

Alphonse Areola avait précédemment une autre allemande que la Porsche 911 992 GT3 RS, qu’il semble avoir troqué pour cette Audi, sans rien perdre au niveau de la férocité de l’engin.