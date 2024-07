Leny Yoro: Images dans sa nouvelle maison qu’il loue à Mason Greenwood

Lenny Yoro a pris ses quartiers dans la maison que possède l’ailier de l’OM, Mason Greenwood.

L’un quitte le Royaume-Uni, l’autre y débarque. Dans un échange de bons procédés, l’ancien défenseur du Losc, Leny Yoro, a pris ses nouveaux quartiers dans la maison du transfuge de l’OM, Mason Greenwood. Elle était à louer depuis le printemps dernier au prix de 17 000 euros mensuels, meublées ou non. Nouveau joueur de Manchester United, Yoro va donc l’habiter selon The Sun.

Visite en images de la maison anglaise à louer de Mason Greenwood Image 1 parmi 15

Leny Yoro dans la maison de la recrue de l’OM

La demeure de Mason Greenwood, impressionne par ses dimensions et ses équipements. Elle compte six chambres, chacune dotée de sa propre salle de bain attenante. Parmi ses atouts, on note également des logements séparés pour le personnel de maison et un système de sécurité avec portail. L’intérieur est décrit comme « très raffiné, avec un mobilier contemporain et une décoration impeccable » dans l’annonce immobilière. Un double garage abritant une salle de sport complète les prestations.

Mason Greenwood a signé un contrat de cinq ans avec l’OM

La propriété se dresse sur deux étages, elle est toute équipée d’un système sophistiqué de vidéo-surveillance. Elle offre à l’extérieur une vaste zone de détente, avec sa « pelouse impeccablement entretenue », à l’arrière de la résidence. Elle est estimée sur le marché de l’immobilier, à près de 2,5 millions d’euros.