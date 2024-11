Vinicius Jr s’offre une nouvelle montre à 400 000$ qui joue la musique du Parrain [Video]

La nouvelle montre de Vinicius Jr est signée Jacob&Co.

L’attaquant du Real Madrid et nouveau dauphin du Ballon d’or, Vinicius Jr vient d’acquérir une pièce d’exception signée Jacob & Co. Cette montre unique, baptisée Opera Godfather Diamond Barrels, est estimée à 400 000 dollars, soit plus de 370 000 euros.

Vinicius Jr dans la liste des prestigieux clients de Jacob & Co

Fruit d’une collaboration entre l’horloger Jacob & Co et la Paramount, ce garde-temps rend hommage au film culte « Le Parrain ». Sa particularité ? Un mécanisme sophistiqué permettant de jouer le thème musical iconique du film, composé par Nino Rota, grâce à deux cylindres sertis de 666 diamants qui tournent pendant 30 secondes.

Une montre exceptionnelle de précision et de conception

D’une complexité technique remarquable, cette montre mécanique à remontage manuel de 42 mm en titane DLC noir comprend 658 composants. Elle dispose d’un tourbillon à triple axe et offre une réserve de marche de 50 heures. Lorsque la fonction musicale est activée, tous les éléments visibles du mouvement entrent dans une danse synchronisée, y compris le cadran décentré qui maintient sa position verticale.