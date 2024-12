Usyk – Fury. Qui va gagner la revanche selon les bookmakers ?

Sept mois après, Tyson Fury retrouve Oleksandr Usyk pour une revanche qui sent le souffre.

Sept mois après leur premier duel historique, Oleksandr Usyk et Tyson Fury se retrouvent à Riyad. Les opérateurs de paris sportifs ont livré leur verdict et placent le champion ukrainien favori, mais de peu. L’analyse des cotes révèle une préférence mesurée pour Usyk, donné vainqueur à la moyenne de 1,85 contre 2,10 pour Fury.

Un écart qui reflète la domination affichée par l’Ukrainien lors de leur première confrontation, mais aussi le potentiel de rebond du « Gypsy King ». Les bookmakers anticipent un combat long, la probabilité qu’il aille à son terme étant cotée à 1,70. La victoire aux points semble le scénario privilégié, avec une cote de 3,00 pour Usyk et 4,50 pour Fury. Le match nul, coté à 14,00, apparaît comme peu probable.

Indécis, c’est le sentiment des bookmakers pour la revanche entre Usyk et Fury

La possibilité d’un KO précoce est jugée très faible par les opérateurs. Une victoire d’Usyk dans les trois premiers rounds est cotée à 29,00, tout comme celle de Fury. Les phases intermédiaires du combat (rounds 4-6 et 7-9) sont considérées comme plus propices à un dénouement, avec des cotes respectives de 13,00 et 9,50 pour l’Ukrainien.

Les probabilités suggèrent également que le combat devrait dépasser largement la mi-parcours : le « plus de 6,5 rounds » est coté à 1,15, tandis que le « moins de 6,5 rounds » s’affiche à 4,10.

En résumé, les bookmakers prévoient un combat tactique allant probablement jusqu’à la décision des juges, avec un léger avantage pour le champion en titre Oleksandr Usyk.