Une marque de Neymar devient sponsor maillot du FC Santos

Neymar est le premier joueur brésilien à sponsoriser sa propre équipe via une marque à son nom.

La marque de boissons Pley by Ney, créée par Neymar Jr, est devenue sponsor officiel du FC Santos. Le logo a fait son apparition sur les maillots lors du match contre Flamengo en championnat brésilien. Cette initiative suit l’exemple de Lionel Messi, qui sponsorise l’Inter Miami via sa marque de boisson Más+ by Messi.

L’accord, signé mardi lors d’une réunion à Vila Belmiro, court sur une durée initiale d’une année. La marque apparaîtra sur les tuniques des équipes professionnelles masculine, féminine et des jeunes. Le contrat introduit une innovation dans le football brésilien : le sponsoring exclusif du brassard de capitaine. Cette pièce porte la lettre « Z » en hommage à Zito, figure emblématique de l’histoire du club. Santos devient ainsi le premier club brésilien à commercialiser cette propriété avec un partenaire.

Des boissons qui mixent des fruits et de l’eau de coco

Le président du Santos, Marcelo Teixeira, a déclaré : « Cette entreprise est solide dans le secteur, et les deux parties bénéficieront sans aucun doute. Ce soutien contribuera grandement à consolider cette nouvelle étape du Santos. » Caio Lacerda, directeur marketing et business du Santos FC, a précisé : « Nous serons le premier club au Brésil à commercialiser cette propriété avec un sponsor, ce qui renforce notre stratégie de créer de nouvelles propriétés et générer de nouveaux revenus. »

Victor Wanderley, CEO du Groupe Tial, a ajouté : « C’est un honneur de voir Pley by Ney soutenir un géant mondial du football comme le Santos, club qui a révélé des légendes comme Pelé, Pepe, Zito et Coutinho. »

Pley by Ney propose une nouvelle catégorie de « Boisson pour un style de vie actif », s’adressant à un public recherchant un mode de vie dynamique. Le produit combine jus de fruits mixtes et eau de coco, décliné en trois saveurs : Tropisamba (orange et acérola), Mangofunk (ananas et mangue) et Greengroove (raisin vert, citron vert et guarana).