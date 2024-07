Un smartphone exclusif offert aux hommes de Thierry Henry aux JO 2024

Tous les athlètes olympiques parmi lesquels les Bleus du football vont recevoir un smartphone en cadeau d’un sponsor.

Etre un athlète qualifié pour les Jeux Olympiques offre bien des avantages, même de plus menus sous forme de lots des sponsors associés à l’événement. C’est ainsi que Samsung, sponsor ancien du Comité International Olympique a créé un téléphone que la marque coréenne offrira aux 17 000 athlètes qualifiés aux Jeux de Paris 2024 qui débutent dans quinze jours.

17 000 smartphones produits par le sponsor Samsung

L’appareil est un modèle Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition spécialement conçu pour ces Jeux Olympiques. L’esthétique l’en assure, le téléphone et du jaune du métal des vainqueurs, il incorpore les anneaux olympiques et les agitos paralympiques. L’habillage est celui de la maison parisienne Berluti, propriété du groupe LVMH, lui même sponsor de ces JO. Berluti est à l’origine des tenues officielles et c’est donc elle qui a imaginé l’étui de ce téléphone, produit en cuir Venezia.

« Nous sommes honorés de présenter notre dernier smartphone Galaxy aux athlètes de Paris 2024 et de leur donner l’opportunité de découvrir la puissance et l’intelligence du Galaxy Z Flip6 avant-même son lancement officiel sur le marché. Nous sommes impatients de voir comment notre technologie permettra d’ouvrir l’expérience des athlètes pendant les Jeux Olympiques, qu’il s’agisse de créer de nouveaux liens ou de capturer de souvenirs inoubliables pendant leur séjour à Paris et au-delà », explique par communiqué vice-présidente exécutive et directrice marketing de la division mobile de Samsung, Stephanie Choi.

Le seul téléphone autorisé dans le cadre des JO 2024

Si toute autre marque de téléphone sera prohibé, les athlètes médaillés pourront en revanche grimper sur le podium et immortaliser l’événement avec l’appareil du sponsor. Ils en seraient même chaleureusement conviés en toute occasion face aux caméras.