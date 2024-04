Un OM – Benfica à près de 3 millions sur M6

Le match retour entre l’OM et le Benfica a réuni 2,99 millions de téléspectateurs sur M6.

Le quart de finale retour de Ligue Europa entre l’Olympique de Marseille et Benfica a été suivi par 2,99 millions de téléspectateurs sur M6, soit 18,0% de la part d’audience. Il s’agit d’un beau succès pour la chaîne, qui se classe deuxième des audiences de la soirée derrière TF1 et sa série « Mademoiselle Holmes » (4,13 millions), selon les chiffres publiés par Pure Medias. La célébration de la victoire des Marseillais a maintenu l’intérêt avec 1,93 million de téléspectateurs entre 23h46 et 0h01.

OM – Benfica deuxième meilleure audience de la soirée à la TV

La qualification des Marseillais pour les demi-finales de la compétition européenne a été commentée par Xavier Domergue, Jean-Marc Ferreri et Laurie Samama en direct du stade Vélodrome. La soirée fut excellente pour les audiences de la chaîne et le public français qui a suivi au bout du bout de la soirée, la qualification marseillaise après la terrible épreuve des tirs au but (1-0, 4-2 tab).

Plus de monde qu’à l’occasion du quart de finale aller, déjà sur M6

A noter que le quart de finale aller, diffusé jeudi dernier sur M6, avait déjà réuni 2,41 millions de téléspectateurs. Le phénomène devrait encore s’amplifier avec l’accession de l’OM au dernier carré du tournoi ; le club marseillais affrontera l’Atalanta de Bergame les 2 et 9 mai (avec un match aller à disputer à domicile).

France 3 et France 2 sur le podium

France 3 se classe troisième des audiences de la soirée avec une rediffusion de « Meurtres en pays d’Oléron », suivie par 2,39 millions de téléspectateurs. France 2 est derrière avec « Envoyé spécial », qui a rassemblé 1,43 million de téléspectateurs.

C8 et TF1 Séries Films tirent leur épingle du jeu

Parmi les autres chaînes, C8 se distingue avec « Y a que la vérité qui compte », qui a attiré 842.000 téléspectateurs. TF1 Séries Films réalise également un bon score avec la rediffusion de « Flashdance », suivie par 765.000 téléspectateurs.