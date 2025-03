TV, sponsoring, salaires, chiffre d'affaires... Qui domine le classement de Liga ?

Si le classement sportif rythme les conversations des passionnés, celui des finances raconte une autre histoire de la Liga. Un regard sur l’exercice 2023-2024 des quatre premiers clubs du championnat espagnol révèle une domination sans partage du Real Madrid sur tous les tableaux économiques.

La Casa Blanca affiche une santé financière éclatante avec une augmentation de 234,6 millions d’euros de ses revenus opérationnels. Une performance qui éclipse celle de l’Atlético Madrid (+39 millions) et de l’Athletic Bilbao (+9 millions), tandis que le FC Barcelone accuse un recul de 41,7 millions.

Dans le détail, le club merengue s’impose comme le leader incontesté des trois sources principales de revenus : droits TV, billetterie et activités commerciales. Un triplé économique qui reflète la puissance de sa marque.

Côté dépenses, trois clubs ont vu leurs charges augmenter : Real Madrid (+166,6 millions), Atlético Madrid (+33,7 millions) et Athletic Bilbao (+16 millions). Seul le Barça parvient à inverser la tendance avec une réduction drastique de 245,5 millions, fruit d’une politique d’austérité devenue nécessaire.

Au bilan final, seul le Real Madrid dégage un bénéfice après impôts (+15,6 millions), alors que l’Atlético (-25,6 millions) et le FC Barcelone (-90,5 millions) restent dans le rouge. L’Athletic Bilbao atteint l’équilibre parfait.

🇪🇸 Exciting insights on this season’s current top 4 La Liga clubs’ financials in the 2023/24 season!#football #laliga #fcbarcelona #realmadrid pic.twitter.com/FthcolV7eb

— Football Benchmark (@Football_BM) March 4, 2025