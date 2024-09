Transfert record: Un club de 3e division signe une recrue à 18 M€ !

18 millions d’euros, c’est la somme payée par Birmingham City pour recruter Jay Stansfield.

S’il a surtout été question des opérations nouées par les plus gros clubs du Vieux Continent, comme Julian Alvarez pour plus cher de l’été à 75 M€ de l’Atlético, ou en France Joao Neves au PSG (60 M€), d’autres opérations n’en sont pas moins remarquables bien que plus confidentielles. Ainsi le club de League One (l’équivalent de la troisième division), Birmingham City, qui vient en effet d’enregistrer une acquisition historique avec la signature du jeune attaquant Jay Stansfield, en provenance de Fulham, pour la somme record de 18 millions d’euros.

Birmingham City investi 18 M€ sur Jay Stansfield

À seulement 20 ans, Stansfield quitte le FC Fulham (Premier League) pour rejoindre Birmingham dans un transfert qui pulvérise tous les records de la division. Le précédent montant le plus élevé pour un joueur en League One était de 3,4 millions d’euros, déboursés par Sunderland pour Will Grigg en 2018.

Le deal comprend également des bonus pouvant atteindre 6 millions d’euros supplémentaires, ainsi qu’une clause de revente de 20% en faveur de Fulham. Birmingham s’est par ailleurs engagé à verser 100 000 livres (environ 118 000 euros) en cas de promotion en Championship (D2) la saison prochaine.

Tom Brady est entré dans l’actionnariat du club

Jay Stansfield, 20 ans, qui ne compte pour l’instant que quatre apparitions en Premier League, devient ainsi le joueur le plus cher de l’histoire de la League One. Son transfert s’inscrit dans une ambitieuse politique de recrutement menée par le club. En effet, Birmingham a également dépensé 4,1 millions d’euros pour le défenseur autrichien Christoph Klarer et 4 millions d’euros pour le milieu de terrain islandais Willum Thór Willumsson, signant ainsi les trois plus gros transferts de l’histoire de la division.

Pour expliquer cette surprenante boulimie d’achats de Birmingham City, il faut remonter à l’année dernière quand est arrivé dans son actionnariat un certain Tom Brady, l’une, sinon la plus grande légende de la NFL, l’ex-mari du mannequin Gisele Bündchen étant riche d’une fortune à plusieurs centaines de millions d’euros.